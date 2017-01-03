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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327023/
3 января 2017, 11:39 | Теннис | GoTennis.ru

Брисбен. Бетани Маттек-Сэндс завершила выступление на турнире

31-летняя американка Бетани Маттек-Сэндс, занимающая 177-е место в мировой классификации, покидает соревнования Brisbane International, уступив в матче первого круга турнира 387-й ракетке мира, 16-летней австралийке Дестани Айяве, — 6/2, 3/6, 4/6.

31-летняя американка <span class=error>Бетани</span> <nobr>Маттек-Сэндс</nobr> занимающая 177-е место в мировой классификации покидает соревнования Brisbane International уступив в матче первого круга турнира 387-й ракетке мира 16-летней австралийке <span class=error>Дестани</span> <span class=error>Айяве</span> — 6/2 3/6 4/6. Увеличить
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Первая официальная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Бетани трижды подавала навылет, реализовала три брейк-пойнта и дважды ошибалась при подаче. Дестани, в свою очередь, сделала четыре эйса, три брейка и восемь двойных ошибок.

В следующей стадии турнира в Брисбене Айява, ставшая первой теннисисткой 2000 года рождения, выигравшей матч основной сетки соревнований WTA, сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая накануне взяла верх над американкой Луизой Чирико.
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