Брисбен. Бетани Маттек-Сэндс завершила выступление на турнире

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Первая официальная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Бетани трижды подавала навылет, реализовала три брейк-пойнта и дважды ошибалась при подаче. Дестани, в свою очередь, сделала четыре эйса, три брейка и восемь двойных ошибок.

В следующей стадии турнира в Брисбене Айява, ставшая первой теннисисткой 2000 года рождения, выигравшей матч основной сетки соревнований WTA, сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая накануне взяла верх над американкой Луизой Чирико.