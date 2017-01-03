Брисбен. Бетани Маттек-Сэндс завершила выступление на турнире
31-летняя американка Бетани
Маттек-Сэндс, занимающая 177-е место в мировой классификации, покидает соревнования Brisbane International, уступив в матче первого круга турнира 387-й ракетке мира, 16-летней австралийке Дестани Айяве, — 6/2, 3/6, 4/6.
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Первая официальная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 19 минут. За это время Бетани трижды подавала навылет, реализовала три
В следующей стадии турнира в Брисбене Айява, ставшая первой теннисисткой 2000 года рождения, выигравшей матч основной сетки соревнований WTA, сразится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая накануне взяла верх над американкой Луизой Чирико.
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