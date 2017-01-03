Кики Бертенс покидает соревнования в Окленде

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За 2 часа 30 минут, проведённые на корте, Кики, находящаяся на 22-й позиции в мировой табели о рангах, сделала шесть эйсов, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как её оппонентка один раз пдала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:1 в пользу представительницы Нидерландов.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Новой Зеландии Лорен Дэвис встретится с японкой Куруми Нарой, которая ранее одолела немку Антонию Лоттнер.