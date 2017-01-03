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https://sport.mail.ru/news/tennis/28327022/
3 января 2017, 11:38 | Теннис | GoTennis.ru

Кики Бертенс покидает соревнования в Окленде

25-летняя голландская теннисистка Кики Бертенс не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире ASB Classic в Окленде, потерпев поражение от 61-й ракетки мира, 23-летней американки Лорен Дэвис, — 6/7 (3), 4/6.

25-летняя голландская теннисистка <span class=error>Кики</span> <span class=error>Бертенс</span> не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире ASB Classic в Окленде потерпев поражение от 61-й ракетки мира 23-летней американки <span class=error>Лорен</span> <span class=error>Дэвис</span> — 6/7 (3) 4/6. Увеличить
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За 2 часа 30 минут, проведённые на корте, Кики, находящаяся на 22-й позиции в мировой табели о рангах, сделала шесть эйсов, три брейка и пять двойных ошибок, тогда как её оппонентка один раз пдала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта и допустила две двойные ошибки. После этого матча счёт в личных встречах между спортсменками стал 2:1 в пользу представительницы Нидерландов.

В борьбе за выход в ¼ финала соревнований в Новой Зеландии Лорен Дэвис встретится с японкой Куруми Нарой, которая ранее одолела немку Антонию Лоттнер.
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