Сок и Вандевеге принесли сборной США победу над Испанией в Кубке Хопмана по теннису
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Джек Сок и Коко Вандевеге принесли сборной США победу над командой Испании в матче теннисного Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.
Сок в понедельник переиграл в одиночном матче Фелисиано Лопеса со счетом 3:6, 6:2, 6:3.
Вандевеге, в свою очередь, взяла верх над Ларой
Парный матч также завершился победой американцев — 4:3 (5:3), 3:4 (2:5), 4:3 (5:2).
Сборная США одержала уже вторую победу на турнире и теперь встретится в последнем матче группы В со сборной Австралии в четверг.
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