Сок и Вандевеге принесли сборной США победу над Испанией в Кубке Хопмана по теннису

Сок в понедельник переиграл в одиночном матче Фелисиано Лопеса со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Вандевеге, в свою очередь, взяла верх над Ларой Арруабарреной-Весино — 6:2, 6:4.

Парный матч также завершился победой американцев — 4:3 (5:3), 3:4 (2:5), 4:3 (5:2).

Сборная США одержала уже вторую победу на турнире и теперь встретится в последнем матче группы В со сборной Австралии в четверг.