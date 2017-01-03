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https://sport.mail.ru/news/tennis/28326669/
3 января 2017, 11:16 | Теннис | Р-Спорт

Сок и Вандевеге принесли сборной США победу над Испанией в Кубке Хопмана по теннису

МОСКВА, 3 янв — Р-Спорт. Джек Сок и Коко Вандевеге принесли сборной США победу над командой Испании в матче теннисного Кубка Хопмана, который проходит в австралийском Перте.

Сок в понедельник переиграл в одиночном матче Фелисиано Лопеса со счетом 3:6, 6:2, 6:3.

Вандевеге, в свою очередь, взяла верх над Ларой Арруабарреной-Весино — 6:2, 6:4.

Парный матч также завершился победой американцев — 4:3 (5:3), 3:4 (2:5), 4:3 (5:2).

Сборная США одержала уже вторую победу на турнире и теперь встретится в последнем матче группы В со сборной Австралии в четверг.
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