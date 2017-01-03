Американка Серена Уильямс пробилась во второй круг турнира в новозеландском Окленде
МОСКВА, 3 янв —
Р-Спорт. Первая ракетка турнира в новозеландском Окленде американка Серена Уильямс пробилась во второй круг соревнований, призовой фонд которых составляет более 226 тысяч долларов.
В матче первого круга Уильямс обыграла француженку Полин Пармантье со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Во втором раунде соревнований американка сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Бренгл.
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