Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28326073/
3 января 2017, 11:22 | Теннис | Vesti.kz

Eurosport включил интервью с Юлией Путинцевой в лучшие в 2016 году

Eurosport включил интервью с первой ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой в лучшие в 2016 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Теннисистка является первой ракеткой Казахстана. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Специально для тех, кто пропустил большие и интересные откровения спортсменов, и вообще всех Eurosport.ru предлагает подборку мощнейших интервью, сделанных сайтом в 2016-м», — говорится в сообщении издания.

Интервью с Путинцевой было опубликовано на сайте 11 марта 2016 года с заголовком «Юлия Путинцева: «Есть такие персонажи, которые проходят мимо и смотрят в стену. Например, Шарапова».

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA от 2 января Юлия Путинцева располагается на 33-й строчке, опережая на четыре позиции Ярославу Шведову.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
3 января

Головкин прибыл в Big Bear и готов начать подготовку к бою с Джейкобсом

Переговоры по бою моего сына с "Канело" значительно продвинулись. Он может состояться в мае - Чавес-старший

Хурцидзе может стать обязательным претендентом на титул Сондерса