Eurosport включил интервью с Юлией Путинцевой в лучшие в 2016 году

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«Специально для тех, кто пропустил большие и интересные откровения спортсменов, и вообще всех Eurosport.ru предлагает подборку мощнейших интервью, сделанных сайтом в 2016-м», — говорится в сообщении издания.

Интервью с Путинцевой было опубликовано на сайте 11 марта 2016 года с заголовком «Юлия Путинцева: «Есть такие персонажи, которые проходят мимо и смотрят в стену. Например, Шарапова».

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA от 2 января Юлия Путинцева располагается на 33-й строчке, опережая на четыре позиции Ярославу Шведову.