Eurosport включил интервью с Юлией Путинцевой в лучшие в 2016 году
Eurosport включил интервью с первой ракеткой Казахстана Юлией Путинцевой в лучшие в 2016 году, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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«Специально для тех, кто пропустил большие и интересные откровения спортсменов, и вообще всех Eurosport.ru предлагает подборку мощнейших интервью, сделанных сайтом в 2016-м», — говорится в сообщении издания.
Интервью с Путинцевой было опубликовано на сайте 11 марта 2016 года с заголовком «Юлия Путинцева: «Есть такие персонажи, которые проходят мимо и смотрят в стену. Например, Шарапова».
Напомним, что в обновленном рейтинге WTA от 2 января Юлия Путинцева располагается на 33-й строчке, опережая на четыре позиции Ярославу Шведову.
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