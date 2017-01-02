Джокович стартовал на турнире в Дохе с победы над немцем Штруффом
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Джокович, получивший на турнире второй номер посева, в своем стартовом матче обыграл немца
Следующим соперником серба станет победитель встречи между аргентинцем Орасио Себальосом и немцем Флорианом Майером.
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