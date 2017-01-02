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https://sport.mail.ru/news/tennis/28324453/
2 января 2017, 20:28 | Теннис | Р-Спорт

Джокович стартовал на турнире в Дохе с победы над немцем Штруффом

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Вторая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй круг теннисного турнира в Дохе (Катар), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Джокович, получивший на турнире второй номер посева, в своем стартовом матче обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа — 7:6 (7:1), 6:3. На корте соперники провели 1 час 27 минут.

Следующим соперником серба станет победитель встречи между аргентинцем Орасио Себальосом и немцем Флорианом Майером.
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