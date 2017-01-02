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https://sport.mail.ru/news/tennis/28322756/
2 января 2017, 14:17 | Теннис | УНИАН

Свитолина обыграла олимпийскую чемпионку в первом круге турнира в Брисбене

Сильнейшая теннисистка Украины начала выступления в одиночном турнире с победы.

Сильнейшая теннисистка Украины начала выступления в одиночном турнире с победы. Увеличить
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В Брисбене (Австралия) продолжается первый турнир WTA сезона-2017, в котором украинка Элина Свитолина в одиночном разряде обыграла олимпийскую чемпионку Монику Пуиг из Пуэрто-Рико, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3.

Украинка уверенно провела встречу против соперницы, которая в августе прошлого года сенсационно выиграла Олимпиаду в Рио. В каждой из двух партий наша спортсменка сделала брейки, что позволило ей победить с солидным преимуществом.

В свою очередь, проигравшая в финале отборочных соревнований Екатерина Бондаренко попала в основную сетку, заменив травмированную соотечественницу Лесю Цуренко, в матче против итальянки Роберты Винчи. Соперницы обменялись победами на тай-брейках (по 7:6) в первых двух партиях. А в решающем третьем сете Бондаренко подавала на матч при счете 5:4, но не сумела выиграть гейм. В итоге, в решающем тай-брейке третьего сета удача вновь была на стороне Винчи — 7:6 (счет тай-брейка 7:5).

В ночь на вторник по киевскому времени свой первый матч в новом году также проведет Александр Долгополов, которому предстоит встреча с экс-первым номером мирового рейтинга знаменитым испанцем Рафаэлем Надалем.

Как сообщал УНИАН, Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составлет $890 тысяч.
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