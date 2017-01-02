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https://sport.mail.ru/news/tennis/28322240/
2 января 2017, 12:31 | Теннис | Р-Спорт

Родина поднялась на 85-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Россиянка Евгения Родина поднялась c 86-го на 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Россиянка Евгения Родина поднялась c 86-го на 85-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации. Увеличить
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В топ-50 рейтинга WTA изменений не произошло. Первую строчку занимает немка Ангелика Кербер, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова находится на девятом месте.

Рейтинг WTA, версия от 2 января:

1 (1). Ангелика Кербер (Германия) — 9080 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050,

3 (3). Агнешка Радваньская (Польша) — 5600,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5228,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4600,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236,

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3640….

16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2252….

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620….

30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530….

85 (86). Евгения Родина (Россия) — 756….

94 (95). Ирина Хромачева (Россия) — 682.
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