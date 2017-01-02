Кузнецова вышла во 2-й круг турнира в Брисбене, одержав 600-ю победу в карьере
МОСКВА, 2 янв —
Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.
В первом раунде Кузнецова победила американку Луизу Чирико со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Эта победа стала для Кузнецовой 600-й в карьере.
Следующей соперницей россиянки будет победительница матча между американкой Бетани
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