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2 января 2017, 12:36 | Теннис | Р-Спорт

Кузнецова вышла во 2-й круг турнира в Брисбене, одержав 600-ю победу в карьере

МОСКВА, 2 янв — Р-Спорт. Россиянка Светлана Кузнецова пробилась во второй раунд теннисного турнира в Брисбене (Австралия), призовой фонд которого составляет почти 900 тысяч долларов.

В первом раунде Кузнецова победила американку Луизу Чирико со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Эта победа стала для Кузнецовой 600-й в карьере.

Следующей соперницей россиянки будет победительница матча между американкой Бетани Маттек-Сандс и австралийкой Дестани Айявой.
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