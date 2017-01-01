Маррей и Джокович сыграли в теннис на побережье Персидского залива
Первая ракетка мира, британец Энди Маррей, и серб Новак Джокович сыграли показательную партию в теннис на берегу Персидского залива в столице Катара.
Данное мероприятие было приурочено к старту турнира Qatar ExxonMobil Open, который пройдёт в Дохе со 2 по 7 января.
Напомним, что, согласно жеребьёвке, Маррей проведёт свой первый поединок против француза Жереми Шарди, а Джокович — против немца
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