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https://sport.mail.ru/news/tennis/28319706/
1 января 2017, 18:10 | Теннис | «Газета.Ру»

Сборная Испании обыграла Австралию в матче Кубка Хопмана по теннису

Теннисисты сборной Испании победили австралийцев в матче командного турнира Кубок Хопмана, который стартовал в воскресенье в австралийском Перте.

Матч группы B закончился со счетом 2−1 в пользу испанцев. Лара Арруабаррена-Весино обыграла Дарью Гаврилову — 7:5, 6:1, а затем она же вместе с Фелисиано Лопесом победила Гаврилову и Ника Кирьоса в парной встрече — 4:0, 4:2. Единственную победу у сборной Австралии одержал Кирьос, обыгравший Лопеса в очном противостоянии — 6:3, 6:4.

В следующем матче 3 января испанцы сыграют со сборной США, а австралийцы, которые являются действующими победителями Кубка Хопмана, встретятся с командой Чехии.
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