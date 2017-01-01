Сборная Испании обыграла Австралию в матче Кубка Хопмана по теннису

Матч группы B закончился со счетом 2−1 в пользу испанцев. Лара Арруабаррена-Весино обыграла Дарью Гаврилову — 7:5, 6:1, а затем она же вместе с Фелисиано Лопесом победила Гаврилову и Ника Кирьоса в парной встрече — 4:0, 4:2. Единственную победу у сборной Австралии одержал Кирьос, обыгравший Лопеса в очном противостоянии — 6:3, 6:4.

В следующем матче 3 января испанцы сыграют со сборной США, а австралийцы, которые являются действующими победителями Кубка Хопмана, встретятся с командой Чехии.