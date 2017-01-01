Сборная Испании обыграла Австралию в матче Кубка Хопмана по теннису
Теннисисты сборной Испании победили австралийцев в матче командного турнира Кубок Хопмана, который стартовал в воскресенье в австралийском Перте.
Матч группы B закончился со счетом 2−1 в пользу испанцев. Лара
В следующем матче 3 января испанцы сыграют со сборной США, а австралийцы, которые являются действующими победителями Кубка Хопмана, встретятся с командой Чехии.
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