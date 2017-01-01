Теннисистка Свитолина проиграла в первом матче 2017-го

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В Брисбене (Австралия) стартовал первый турнир сезона-2017 в WTA-tour, где свой первый матч в новом году проиграла украинка Элина Свитолина, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в паре с Сарой Эррани из Италии уступили Саманте Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 4:6, 5:10.

Украино-итальянский дуэт более чем уверенно начал матч, позволив соперницам выиграть только один гейм в первом сете. Однако, в дальнейшем соперницы выровняли игру и сумели сделать «лишний» брейк во второй партии. Третий сет проходил из одного гейма до 10 очков, где удача была на стороне Стосур и Шуай.

Таким образом, Свитолина выбыла из борьбы в парном разряде и сможет ссоредоточиться на играх в одиночке. В ночь на 2 января 14-я ракетка мира и лучшая теннисистка Украины проведет матч против олимпийской чемпионки Рио-2016 Моники Пуиг. В свою очередь, Эррани сыграет с другой представительницей Украины — Лесей Цуренко.

Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составлет $890 тысяч.