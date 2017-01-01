Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28318651/
1 января 2017, 14:24 | Теннис | УНИАН

Теннисистка Свитолина проиграла в первом матче 2017-го

Украинка в дуэте с итальянкой Эррани уступили на турнире в Брисбене.

Украинка в дуэте с итальянкой <span class=error>Эррани</span> уступили на турнире в Брисбене. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Брисбене (Австралия) стартовал первый турнир сезона-2017 в WTA-tour, где свой первый матч в новом году проиграла украинка Элина Свитолина, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в паре с Сарой Эррани из Италии уступили Саманте Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 4:6, 5:10.

Украино-итальянский дуэт более чем уверенно начал матч, позволив соперницам выиграть только один гейм в первом сете. Однако, в дальнейшем соперницы выровняли игру и сумели сделать «лишний» брейк во второй партии. Третий сет проходил из одного гейма до 10 очков, где удача была на стороне Стосур и Шуай.

Таким образом, Свитолина выбыла из борьбы в парном разряде и сможет ссоредоточиться на играх в одиночке. В ночь на 2 января 14-я ракетка мира и лучшая теннисистка Украины проведет матч против олимпийской чемпионки Рио-2016 Моники Пуиг. В свою очередь, Эррани сыграет с другой представительницей Украины — Лесей Цуренко.

Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составлет $890 тысяч.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
01 января

На Софийской площади в Киеве Новый Год встретили более ста тысяч человек

С 1 января председательство в ЕС переходит к Мальте: эксперт объяснила, что это значит для Украины

В Одессе в новогоднюю ночь из эфира без предупреждения исчезли центральные украинские телеканалы