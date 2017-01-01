Теннисистка Свитолина проиграла в первом матче 2017-го
Украинка в дуэте с итальянкой Эррани уступили на турнире в Брисбене.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В Брисбене (Австралия) стартовал первый турнир сезона-2017 в
Украинка в паре с Сарой Эррани из Италии уступили Саманте Стосур (Австралия) и Чжан Шуай (Китай) — 6:1, 4:6, 5:10.
Таким образом, Свитолина выбыла из борьбы в парном разряде и сможет ссоредоточиться на играх в одиночке. В ночь на 2 января 14-я ракетка мира и лучшая теннисистка Украины проведет матч против олимпийской чемпионки Рио-2016 Моники Пуиг. В свою очередь, Эррани сыграет с другой представительницей Украины — Лесей Цуренко.
Brisbane International Premier проходит в Брисбене (Австралия) с 1 по 7 января. Призовой фонд турнира составлет $890 тысяч.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter