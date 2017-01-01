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https://sport.mail.ru/news/tennis/28318434/
1 января 2017, 13:10 | Теннис | Sports.kz

Воскобоева в трех сетах уступила Пиронковой на турнире в Шэньчжэне

В первом круге турнира в китайском Шэньчжэне казахстанка Галина Воскобоева сошлась с болгаркой Цвитаной Пиронковой, пишет Sports.kz.

В первом круге турнира в китайском Шэньчжэне <span class=error>казахстанка</span> Галина Воскобоева сошлась с болгаркой <span class=error>Цвитаной</span> <span class=error>Пиронковой</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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По итогам трех сетов победу одержала теннисистка из Болгарии — 6:4, 5:7, 6:3.

За участие в первом круге Воскобоева должна получить 4 698 $ призовых.

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