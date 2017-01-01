Воскобоева в трех сетах уступила Пиронковой на турнире в Шэньчжэне
В первом круге турнира в китайском Шэньчжэне казахстанка Галина Воскобоева сошлась с болгаркой Цвитаной Пиронковой, пишет Sports.kz.
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По итогам трех сетов победу одержала теннисистка из Болгарии — 6:4, 5:7, 6:3.
За участие в первом круге Воскобоева должна получить 4 698 $ призовых.
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