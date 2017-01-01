Дарья Касаткина вышла во второй круг соревнований Brisbane International
26-я ракетка мира, россиянка Дарья Касаткина, с победы стартовала на турнира в Брисбене. В первом круге она обыграла румынку
Ирину-Камелию Бегу, занимающую 29-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/3.
Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 19-летняя Касаткина сделала три эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала четыре
Во втором круге соревнований Brisbane International Касаткина сразится с победительницей матча между испанкой Гарбиной Мугурусой и австралийкой Самантой Стосур.
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