Дарья Касаткина вышла во второй круг соревнований Brisbane International

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время 19-летняя Касаткина сделала три эйса, столько же раз ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 26-летняя Бегу дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала один брейк. Теперь счёт стал 2:1 в пользу россиянки.

Во втором круге соревнований Brisbane International Касаткина сразится с победительницей матча между испанкой Гарбиной Мугурусой и австралийкой Самантой Стосур.