Прошла жеребьёвка соревнований АТР в Дохе
Стали известны результаты жеребьёвки турнира АТР Qatar ExxonMobil Open Doha, который со 2 по 7 января пройдёт в столице Катара.
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Лидер посева, первая ракетка мира британец Энди Маррей, на старте соревнований сыграет с французом Жереми Шарди.
Серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, в первом круге турнира в Дохе встретится с немцем
Третья ракетка соревнований, чех Томаш Бердых, начнёт своё выступление против одного из квалифаеров.
Россиян в основной сетке турнира нет.
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