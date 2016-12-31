Прошла жеребьёвка соревнований АТР в Дохе

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Лидер посева, первая ракетка мира британец Энди Маррей, на старте соревнований сыграет с французом Жереми Шарди.

Серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, в первом круге турнира в Дохе встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Третья ракетка соревнований, чех Томаш Бердых, начнёт своё выступление против одного из квалифаеров.

Россиян в основной сетке турнира нет.