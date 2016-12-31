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31 декабря 2016, 22:38 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка соревнований АТР в Дохе

Стали известны результаты жеребьёвки турнира АТР Qatar ExxonMobil Open Doha, который со 2 по 7 января пройдёт в столице Катара.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира <span class=error>АТР</span> Qatar ExxonMobil <span class=error>Open</span> <span class=error>Doha</span> который со 2 по 7 января пройдёт в столице Катара. Увеличить
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Лидер посева, первая ракетка мира британец Энди Маррей, на старте соревнований сыграет с французом Жереми Шарди.

Серб Новак Джокович, посеянный под вторым номером, в первом круге турнира в Дохе встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

Третья ракетка соревнований, чех Томаш Бердых, начнёт своё выступление против одного из квалифаеров.

Россиян в основной сетке турнира нет.
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