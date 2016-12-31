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https://sport.mail.ru/news/tennis/28316201/
31 декабря 2016, 20:53 | Теннис | GoTennis.ru

Ласкутова и Мунтян стали триумфаторами парного турнира ITF в Марокко

20-летняя российская теннисистка Ксения Ласкутова (на фото) и её коллега 19-летняя француженка Виктория Мунтян стали победительницами соревнований ITF в Марокко, переиграв в решающем поединке итальянский дуэт в составе Сара Маркьонни и Джессики Бертольдо, — 6/1, 6/1.

20-летняя российская теннисистка Ксения <span class=error>Ласкутова</span> (на <span class=stop>фото</span>) и её коллега 19-летняя француженка Виктория Мунтян стали победительницами соревнований ITF в Марокко переиграв в решающем поединке итальянский дуэт в составе <span class=error>Сара</span> <span class=error>Маркьонни</span> и <span class=error>Джессики</span> Бертольдо — 6/1 6/1. Увеличить
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За 42 минуты, проведённые на корте, Ксения и Виктория записали в свой актив два эйса и две двойные ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов, тогда как их соперницы сделали один брейк и трижды ошиблись при подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

Таким образом, завоёванный на турнире в столице Марокко трофей стал для Ласкутовой первым как в этом сезоне, так и в карьере, а для Мунтян — третьим в сезоне и пятым — в карьере.
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