Ласкутова и Мунтян стали триумфаторами парного турнира ITF в Марокко

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За 42 минуты, проведённые на корте, Ксения и Виктория записали в свой актив два эйса и две двойные ошибки, реализовав шесть брейк-пойнтов, тогда как их соперницы сделали один брейк и трижды ошиблись при подаче. Прежде пары друг с другом не встречались.

Таким образом, завоёванный на турнире в столице Марокко трофей стал для Ласкутовой первым как в этом сезоне, так и в карьере, а для Мунтян — третьим в сезоне и пятым — в карьере.