Ласкутова и Мунтян стали триумфаторами парного турнира ITF в Марокко
20-летняя российская теннисистка Ксения Ласкутова (на фото) и её коллега 19-летняя француженка Виктория Мунтян стали победительницами соревнований ITF в Марокко, переиграв в решающем поединке итальянский дуэт в составе Сара Маркьонни и Джессики Бертольдо, — 6/1, 6/1.
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За 42 минуты, проведённые на корте, Ксения и Виктория записали в свой актив два эйса и две двойные ошибки, реализовав шесть
Таким образом, завоёванный на турнире в столице Марокко трофей стал для Ласкутовой первым как в этом сезоне, так и в карьере, а для Мунтян — третьим в сезоне и пятым — в карьере.
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