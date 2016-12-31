Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Шэньчжэне
Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Shenzhen Open, который с 3 по 9 января 2017 года пройдёт в китайском городе Шэньчжэнь.
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Лидером посева стала польская теннисистка Агнешка Радваньска, которая начнёт своё выступление со второго раунда соревнований. где она сыграет с победительницей пары между румынкой Сораной Кырстей и словачкой Кристиной Куцовой.
Вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп выйдет на корт в первом круге турнира, где ей будет противостоять
Единственная представительница России Евгения Родина в своём дебютном поединке сразится с хозяйкой кортов Цзян Ван.
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