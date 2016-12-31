Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Шэньчжэне

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Лидером посева стала польская теннисистка Агнешка Радваньска, которая начнёт своё выступление со второго раунда соревнований. где она сыграет с победительницей пары между румынкой Сораной Кырстей и словачкой Кристиной Куцовой.

Вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп выйдет на корт в первом круге турнира, где ей будет противостоять экс-первая ракетка мира, сербка Елена Янкович.

Единственная представительница России Евгения Родина в своём дебютном поединке сразится с хозяйкой кортов Цзян Ван.