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31 декабря 2016, 20:24 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка соревнований WTA в Шэньчжэне

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Shenzhen Open, который с 3 по 9 января 2017 года пройдёт в китайском городе Шэньчжэнь.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA Shenzhen <span class=error>Open</span> который с 3 по 9 января 2017 года пройдёт в китайском городе Шэньчжэнь. Увеличить
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Лидером посева стала польская теннисистка Агнешка Радваньска, которая начнёт своё выступление со второго раунда соревнований. где она сыграет с победительницей пары между румынкой Сораной Кырстей и словачкой Кристиной Куцовой.

Вторая ракетка турнира румынка Симона Халеп выйдет на корт в первом круге турнира, где ей будет противостоять экс-первая ракетка мира, сербка Елена Янкович.

Единственная представительница России Евгения Родина в своём дебютном поединке сразится с хозяйкой кортов Цзян Ван.
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