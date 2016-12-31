Ольга Дорошина стала победительницей турнира ITF в Гонконге
22-летняя российская теннисистка Ольга Дорошина стала триумфатором соревнований категории ITF в Гонконге, переиграв в финале турнира 29-летнюю Нудниду Луангнам из Таиланда, — 2/6, 6/4, 6/2.
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Матч длился 2 часа 36 минут. За это время Ольга, 326-я ракетка мира, сделала семь эйсов и столько же брейков, допустив восемь двойных ошибок. Её оппонентка, занимающая 683-е место в мировой классификации, записала в свой актив один эйс и пять двойных ошибок, реализовав шесть
Таким образом, завоёванный титул стал для представительницы России стал первым в этом году и четвёртым — в карьере.
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