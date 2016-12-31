Прошла жеребьёвка соревнований ATP в Ченнае

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Лидером посева стал хорват Марин Чилич, который начнёт своё выступление со второго раунда соревнований, где он сыграет с победителем матча между португальцем Гаштао Элиашем и одним из квалифаеров.

Вторая ракетка турнира, испанец Роберто Баутиста-Агут, во втором круге соревнований встретится либо с сербом Душаном Лайовичем, либо с бразильцем Рожерио Дутра Да Силвой.