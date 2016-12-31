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31 декабря 2016, 18:21 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка соревнований ATP в Ченнае

Стали известны результаты жеребьёвки турнира Aircel Chennai Open, который со 2 по 8 января пройдёт в городе Ченнай (Индия).

Стали известны результаты жеребьёвки турнира Aircel Chennai <span class=error>Open</span> который со 2 по 8 января пройдёт в городе <span class=error>Ченнай</span> (Индия). Увеличить
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Лидером посева стал хорват Марин Чилич, который начнёт своё выступление со второго раунда соревнований, где он сыграет с победителем матча между португальцем Гаштао Элиашем и одним из квалифаеров.

Вторая ракетка турнира, испанец Роберто Баутиста-Агут, во втором круге соревнований встретится либо с сербом Душаном Лайовичем, либо с бразильцем Рожерио Дутра Да Силвой.

Россиянин Михаил Южный, посеянный под седьмым номером, на старте турнира сразится с хозяином кортов Сакетом-Сай Минени.
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