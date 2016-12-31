Вероника Кудерметова проиграла в квалификации турнира в Шэньчжэне

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Встреча длилась 1 час 30 минут. За это время 19-летняя Кудерметова не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 26-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале квалификации турнира Shenzhen Open Фогеле сыграет с ещё одной россиянкой Анастасией Комардиной.