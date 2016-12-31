Вероника Кудерметова проиграла в квалификации турнира в Шэньчжэне
202-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова, не смогла пробиться в основную сетку соревнований в Шэньчжэне. В полуфинале квалификации она проиграла швейцарке Штефани Фогеле, занимающей 114-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 5/7, 5/7.
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Встреча длилась 1 час 30 минут. За это время 19-летняя Кудерметова не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала два
В финале квалификации турнира Shenzhen Open Фогеле сыграет с ещё одной россиянкой Анастасией Комардиной.
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