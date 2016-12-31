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https://sport.mail.ru/news/tennis/28315341/
31 декабря 2016, 17:12 | Теннис | GoTennis.ru

Вероника Кудерметова проиграла в квалификации турнира в Шэньчжэне

202-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова, не смогла пробиться в основную сетку соревнований в Шэньчжэне. В полуфинале квалификации она проиграла швейцарке Штефани Фогеле, занимающей 114-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 5/7, 5/7.

202-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в основную сетку соревнований в Шэньчжэне. В полуфинале квалификации она проиграла швейцарке <span class=error>Штефани</span> <span class=error>Фогеле</span> занимающей 114-ю строчку рейтинга WTA со счётом 5/7 5/7. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 30 минут. За это время 19-летняя Кудерметова не сделала ни одного эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её 26-летняя соперница четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

В финале квалификации турнира Shenzhen Open Фогеле сыграет с ещё одной россиянкой Анастасией Комардиной.
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