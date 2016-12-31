Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Окленде

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Лидер посева, американка Серена Уильямс, в первом круге сыграет с француженкой Полин Парментье. Вторая ракетка соревнований Винус Уильямс померится силами с обладательницей wild card Джейд Льюис из Новой Зеландии.

Датчанка Каролин Возняцки, посеянная под третьим номером, померится силами с американкой Николь Гиббз, а четвёртая ракетка турнира, чешка Барбора Стрыкова встретится с одной из победительниц квалификации.

Единственная россиянка, попавшая в основную сетку соревнований, Анастасия Павлюченкова скрестит ракетки с немкой Юлией Гёргес.