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31 декабря 2016, 15:57 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Окленде

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA ASB Classic, который пройдёт со 2-го по 7-е января в Окленде.

Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA ASB Classic который пройдёт со 2-го по 7-е января в Окленде. Увеличить
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Лидер посева, американка Серена Уильямс, в первом круге сыграет с француженкой Полин Парментье. Вторая ракетка соревнований Винус Уильямс померится силами с обладательницей wild card Джейд Льюис из Новой Зеландии.

Датчанка Каролин Возняцки, посеянная под третьим номером, померится силами с американкой Николь Гиббз, а четвёртая ракетка турнира, чешка Барбора Стрыкова встретится с одной из победительниц квалификации.

Единственная россиянка, попавшая в основную сетку соревнований, Анастасия Павлюченкова скрестит ракетки с немкой Юлией Гёргес.
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Комардина обыграла Александрову в первом круге квалификации турнира в Шэньчжэне

Комардина обыграла Александрову в первом круге квалификации турнира в Шэньчжэне

203-я ракетка мира, россиянка Анастасия Комардина, взяла верх над своей соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 109-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/3 в полуфинале квалификации турнира в Шэньчжэне.
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31 декабря

Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Окленде

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