Состоялась жеребьёвка турнира WTA в Окленде
Стали известны результаты жеребьёвки турнира WTA ASB Classic, который пройдёт со 2-го по 7-е января в Окленде.
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Лидер посева, американка Серена Уильямс, в первом круге сыграет с француженкой Полин Парментье. Вторая ракетка соревнований Винус Уильямс померится силами с обладательницей wild card Джейд Льюис из Новой Зеландии.
Датчанка Каролин Возняцки, посеянная под третьим номером, померится силами с американкой Николь Гиббз, а четвёртая ракетка турнира, чешка Барбора Стрыкова встретится с одной из победительниц квалификации.
Единственная россиянка, попавшая в основную сетку соревнований, Анастасия Павлюченкова скрестит ракетки с немкой Юлией Гёргес.
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