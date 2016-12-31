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https://sport.mail.ru/news/tennis/28314639/
31 декабря 2016, 14:40 | Теннис | GoTennis.ru

Комардина обыграла Александрову в первом круге квалификации турнира в Шэньчжэне

203-я ракетка мира, россиянка Анастасия Комардина, взяла верх над своей соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 109-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/3 в полуфинале квалификации турнира в Шэньчжэне.

203-я ракетка мира россиянка Анастасия <span class=error>Комардина</span> взяла верх над своей соотечественницей Екатериной <span class=error>Александровой</span> занимающей 109-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 3/6 6/3 в полуфинале квалификации турнира в Шэньчжэне. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время 19-летняя Комардина сделала четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 22-летняя соперница 11 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В финале квалификации соревнований Shenzhen Open Комардиной предстоит поединок с швейцаркой Штефани Фогеле.
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