Комардина обыграла Александрову в первом круге квалификации турнира в Шэньчжэне
203-я ракетка мира, россиянка Анастасия Комардина, взяла верх над своей соотечественницей Екатериной Александровой, занимающей 109-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 3/6, 6/3 в полуфинале квалификации турнира в Шэньчжэне.
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Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время 19-летняя Комардина сделала четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три
В финале квалификации соревнований Shenzhen Open Комардиной предстоит поединок с швейцаркой Штефани Фогеле.
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