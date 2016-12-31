Комардина обыграла Александрову в первом круге квалификации турнира в Шэньчжэне

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Теннисистки провели на корте 2 часа 4 минуты. За это время 19-летняя Комардина сделала четыре эйса, пять раз ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её 22-летняя соперница 11 раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и сделала два брейка. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В финале квалификации соревнований Shenzhen Open Комардиной предстоит поединок с швейцаркой Штефани Фогеле.