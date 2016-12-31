Евгений Донской проиграл на старте квалификации турнира в Дохе

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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 26-летний Донской сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 25-летний оппонент 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.