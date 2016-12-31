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https://sport.mail.ru/news/tennis/28314395/
31 декабря 2016, 14:04 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Донской проиграл на старте квалификации турнира в Дохе

125-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, не смог пробиться в основную сетку турнира в Дохе, уступив испанцу Энрике Лопесу-Пересу, занимающему 163-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 4/6 на старте квалификации.

125-я ракетка мира россиянин Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира в Дохе уступив испанцу <span class=error>Энрике</span> <nobr>Лопесу-Пересу</nobr> занимающему 163-ю строчку рейтинга ATP со счётом 4/6 4/6 на старте квалификации. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 26-летний Донской сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта, а его 25-летний оппонент 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

В финале квалификации турнира Qatar ExxonMobil Open Лопес-Перес сразится с победителем матча между чехом Радеком Штепанеком и итальянцем Лоренцо Джустино.
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