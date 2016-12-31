Евгений Донской проиграл на старте квалификации турнира в Дохе
125-я ракетка мира, россиянин Евгений Донской, не смог пробиться в основную сетку турнира в Дохе, уступив испанцу Энрике
Лопесу-Пересу, занимающему 163-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 4/6, 4/6 на старте квалификации.
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Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время 26-летний Донской сделал три эйса, дважды ошибся при подаче и не реализовал ни одного
В финале квалификации турнира Qatar ExxonMobil Open
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