Попко выиграл турнир ITF в Таиланде
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 10 тысяч долларов.
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В финале одиночного разряда в субботу Попко, сеянный под первым номером, обыграл француза Фабьена Ребула — 6:4, 6:2.
Ранее в полуфинале казахстанец обыграл корейца Янсонга Чанга — 6:4, 4:6, 6:1, в четвертьфинале — представителя Таиланда Пола Ваттанакула — 6:0, 6:1, во втором круге был сильнее вьетнамца Нама Ли — 4:6, 6:1, 6:3, а на старте прошел японца Риоту Тануму — 6:3, 6:4.
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