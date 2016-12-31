Попко выиграл турнир ITF в Таиланде

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В финале одиночного разряда в субботу Попко, сеянный под первым номером, обыграл француза Фабьена Ребула — 6:4, 6:2.

Ранее в полуфинале казахстанец обыграл корейца Янсонга Чанга — 6:4, 4:6, 6:1, в четвертьфинале — представителя Таиланда Пола Ваттанакула — 6:0, 6:1, во втором круге был сильнее вьетнамца Нама Ли — 4:6, 6:1, 6:3, а на старте прошел японца Риоту Тануму — 6:3, 6:4.