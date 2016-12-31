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31 декабря 2016, 14:14 | Теннис | Sports.kz

Попко выиграл турнир ITF в Таиланде

Казахстанский теннисист Дмитрий Попко в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 10 тысяч долларов.

Казахстанский теннисист Дмитрий <span class=error>Попко</span> в субботу выиграл одиночный разряд турнира серии ITF в Таиланде с призовым фондом 10 тысяч долларов. Увеличить
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В финале одиночного разряда в субботу Попко, сеянный под первым номером, обыграл француза Фабьена Ребула — 6:4, 6:2.

Ранее в полуфинале казахстанец обыграл корейца Янсонга Чанга — 6:4, 4:6, 6:1, в четвертьфинале — представителя Таиланда Пола Ваттанакула — 6:0, 6:1, во втором круге был сильнее вьетнамца Нама Ли — 4:6, 6:1, 6:3, а на старте прошел японца Риоту Тануму — 6:3, 6:4.

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