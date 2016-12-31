Маррэй, Джокович или кто-то другой? Интриги сезона-2017
«СЭ» выделяет главные интриги мужского сезона-2017, который стартует 2 января.
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МАРРЭЙ НА ВЕРШИНЕ
Энди Маррэй, если вдруг кто забыл, выдал фантастическую концовку сезона-2016, выиграл 24 матча и пять турниров подряд, завоевал титул на итоговом чемпионате и стал первой ракеткой мира по итогам года.
Он впервые начнет сезон лидером рейтинга и впервые будет «посеян» первым на турнире «Большого шлема». И вот тут начнется самое интересное. Как Маррэй справится со своим новым статусом? И с тем, что соперники, и Новак Джокович особенно, впредь будут настраиваться на него
«Будет очень тяжело, и я уже сейчас стараюсь морально подготовить себя к этому, — сказал Маррэй. — Возможно, в предстоящем сезоне не все будет складываться идеально, и мне нужно будет с этим справиться. Оставаться на вершине невероятно тяжело. Между моей первой победой на турнире “Большого шлема” и последней прошлой четыре года, так что я понимаю, что ничего не дается просто так».
НОВЫЙ ДЖОКОВИЧ
Новак Джокович впервые за долгое время встречает Новый год в непривычном статусе — не первого в мире, хотя 12 месяцев назад даже представить себе нечто подобное было очень сложно. О том, что случилось с сербом во второй половине сезона-2016, остается только гадать — проблемы со здоровьем, недопонимание в команде, потеря мотивации после победы на Roland Garros или, как он сам говорит, «небольшие личные проблема, с которыми многие люди сталкиваются каждый день»? Что бы это ни было, оно стоило сербу первого места в рейтинге и, надо полагать, сильно ударило по самолюбию. Судя по фотохронике, в межсезонье Джокович чувствовал себя неплохо — тренировался в
ПОМОЛОДЕВШИЙ ФЕДЕРЕР
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ОБРОСШИЙ НАДАЛЬ
Новости Рафаэля Надаля в межсезонье — нарастил волосы и пригласил в команду старого друга Карлоса Мойю. Заверил при этом, что дядя Тони и Франциск Роиг останутся на своих местах.
Надаль не слишком удачно провел сезон-2016 и завершил его досрочно (в начале октября) на 9-м месте. Австралиец Пэт Кэш рискнул предположить, что в случае отсутствия больших результатов и в 2017-м майоркинец, которому летом исполнится 31, задумается о завершении карьеры. Сам Надаль, впрочем, такую теорию опроверг, заявив, что «чувствует себя достаточно мотивированным, хочет оставаться в теннисе еще несколько лет и верит, что может побороться за
ПОДВИГИ ДЕЛЬ ПОТРО
Прошлый сезон наглядно показал, что потеряли ценители тенниса
Увы, сезон начнется для него позже, чем хотелось бы — Хуан Мартин не едет в Австралию, поскольку не набрал нужных кондиций после позднего окончания прошлого года.
РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И ОДИН ВЕТЕРАН
Сезон-2016 ударно завершился для молодых россиян — Карен Хачанов завоевал в Чэнду свой первый титул и подобрался вплотную к Top-50, а Даниил Медведев заявил о себе, дойдя до четвертьфинала «Кубка Кремля» и
Не менее интригует то, каким получится 2017-й для ветерана — 34-летнего Михаила Южного, вступающего в свой 19-й профессиональный сезон. За последний год он поднялся на 70 позиций и на данный момент является 57-й ракеткой мира и третьей России. Завоюет ли москвич свой первый с 2013 года титул? Вернется ли в Top-50? Блеснет ли на турнире «Большого шлема»?
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