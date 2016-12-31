Маррэй, Джокович или кто-то другой? Интриги сезона-2017

МАРРЭЙ НА ВЕРШИНЕ

Энди Маррэй, если вдруг кто забыл, выдал фантастическую концовку сезона-2016, выиграл 24 матча и пять турниров подряд, завоевал титул на итоговом чемпионате и стал первой ракеткой мира по итогам года.

Он впервые начнет сезон лидером рейтинга и впервые будет «посеян» первым на турнире «Большого шлема». И вот тут начнется самое интересное. Как Маррэй справится со своим новым статусом? И с тем, что соперники, и Новак Джокович особенно, впредь будут настраиваться на него по-другому? В том, что в межсезонье британец отлично поработал и над физикой, и над техникой, никаких сомнений нет. Но вот как будут обстоять дела с ментальной составляющей?

«Будет очень тяжело, и я уже сейчас стараюсь морально подготовить себя к этому, — сказал Маррэй. — Возможно, в предстоящем сезоне не все будет складываться идеально, и мне нужно будет с этим справиться. Оставаться на вершине невероятно тяжело. Между моей первой победой на турнире “Большого шлема” и последней прошлой четыре года, так что я понимаю, что ничего не дается просто так».

НОВЫЙ ДЖОКОВИЧ

Новак Джокович впервые за долгое время встречает Новый год в непривычном статусе — не первого в мире, хотя 12 месяцев назад даже представить себе нечто подобное было очень сложно. О том, что случилось с сербом во второй половине сезона-2016, остается только гадать — проблемы со здоровьем, недопонимание в команде, потеря мотивации после победы на Roland Garros или, как он сам говорит, «небольшие личные проблема, с которыми многие люди сталкиваются каждый день»? Что бы это ни было, оно стоило сербу первого места в рейтинге и, надо полагать, сильно ударило по самолюбию. Судя по фотохронике, в межсезонье Джокович чувствовал себя неплохо — тренировался в Монте-Карло и проводил много времени с семьей. Одна из главных интриг — каким он вернется на корт в январе и как проведет сезон-2017?

ПОМОЛОДЕВШИЙ ФЕДЕРЕР

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер из-за травмы колена не играл после Уимблдона. Полгода — это огромный перерыв для швейцарца, который до сезона-2016 никогда не пропускал больше пары недель. Сам Федерер утверждает, что ничуть не жалеет, что решил взять такую продолжительную паузу и поправить здоровье. Наоборот, чувствует себя «помолодевшим, посвежевшим и очень мотивированным». Нам же остается наблюдать, что покажет обновленный 35-летний Федерер? Вернется ли в первую четверку? Пополнит ли свою коллекцию еще одной победой на турнире «Большого шлема»?

ОБРОСШИЙ НАДАЛЬ

Новости Рафаэля Надаля в межсезонье — нарастил волосы и пригласил в команду старого друга Карлоса Мойю. Заверил при этом, что дядя Тони и Франциск Роиг останутся на своих местах. Кто-то раскритиковал испанца за такой выбор тренера. Мол, ему нужен тот, кто поможет усовершенствовать технику, чтобы Рафа снова мог побеждать на высшем уровне, а за этим совсем не к Мойе.

Надаль не слишком удачно провел сезон-2016 и завершил его досрочно (в начале октября) на 9-м месте. Австралиец Пэт Кэш рискнул предположить, что в случае отсутствия больших результатов и в 2017-м майоркинец, которому летом исполнится 31, задумается о завершении карьеры. Сам Надаль, впрочем, такую теорию опроверг, заявив, что «чувствует себя достаточно мотивированным, хочет оставаться в теннисе еще несколько лет и верит, что может побороться за что-то крупное». В том и вопрос: сможет ли Надаль в 2017-м выиграть еще один Roland Garros или другой турнир «Большого шлема»?

ПОДВИГИ ДЕЛЬ ПОТРО

Прошлый сезон наглядно показал, что потеряли ценители тенниса из-за травм Хуана Мартина Дель Потро. Этот самобытный игрок еще в 2009-м продемонстрировал свою способность устраивать фестивали там, где никто не ожидает. В 2016-м, ставшим годом возвращения высоченного аргентинца, это его умение удивлять вышло на новый уровень. Обыграть Вавринку на Уимблдоне? Не вопрос. Выбить из борьбы Джоковича в первом круге Олимпиады? Да пожалуйста. Оставить не у дел и Надаля и взять серебро? Будет исполнено. Выиграть для Аргентины первый Кубок Дэвиса? Можете даже не спрашивать. И все это — с отменной игрой и шквалом эмоций. Дель Потро мировому теннису определенно не хватало, и мир держит кулаки за то, чтобы в дальнейшем он обходился без травм. Интересно, каких подвигов ждать от аргентинца в 2017-м?

Увы, сезон начнется для него позже, чем хотелось бы — Хуан Мартин не едет в Австралию, поскольку не набрал нужных кондиций после позднего окончания прошлого года.

РОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖЬ И ОДИН ВЕТЕРАН

Сезон-2016 ударно завершился для молодых россиян — Карен Хачанов завоевал в Чэнду свой первый титул и подобрался вплотную к Top-50, а Даниил Медведев заявил о себе, дойдя до четвертьфинала «Кубка Кремля» и взяв-таки штурмом первую сотню. Обоим теннисистам в 2017-м исполнится 21 — самое время заявлять о себе и утверждаться. То же самое можно сказать и об Андрее Рублеве, отошедшем в прошлом году в тень. Окажется ли кто-то из наших молодых к концу года, например, в Top-30?

Не менее интригует то, каким получится 2017-й для ветерана — 34-летнего Михаила Южного, вступающего в свой 19-й профессиональный сезон. За последний год он поднялся на 70 позиций и на данный момент является 57-й ракеткой мира и третьей России. Завоюет ли москвич свой первый с 2013 года титул? Вернется ли в Top-50? Блеснет ли на турнире «Большого шлема»?