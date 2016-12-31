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31 декабря 2016, 13:40 | Теннис | GoTennis.ru

Прошла жеребьёвка турнира ATP в Брисбене

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований ATP Brisbane International, которые пройдут с 1-го по 8-е января.

Стали известны результаты жеребьёвки соревнований ATP Brisbane International которые пройдут с 1-го по 8-е января. Увеличить
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Лидером посева стал канадец Милош Раонич начнёт выступление со второго круга, где сыграет с победителем матча между американцем Сэмом Куэрри и аргентинцем Диего Шварцманом. Вторая ракетка турнира, швейцарец Стэн Вавринка, встретится либо с сербом Виктором Троицки, либо с одним из победителей квалификации.

Посеянный третьим японец Кеи Нишикори будет противостоять победителю матча между люксембуржцем Жилем Мюллером и одним из «квалифайеров». А четвёртая ракетка соревнований, австриец Доминик Тим померится силами с австралийцем Сэмом Гротом или французом Пьером-Юге Эрбером.

Россиян в основной сетке соревнований нет.
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