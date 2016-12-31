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31 декабря 2016, 9:57 | Теннис | Vesti.kz

Михаил Кукушкин проиграл 17-летнему австралийцу на турнире в Брисбене

Теннисисты провели на корте чуть больше полутора часов.

Теннисисты провели на корте чуть больше полутора часов. Увеличить
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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог выйти в основную сетку турнира в австралийском Брисбене, передает корреспондент Vesti.kz.

В квалификации Кукушкин в двух сетах проиграл австралийцу Алексу Де Минауру — 4:6, 6:7. Встреча продолжалась один час и 39 минут.

В рейтинге ATP 29-летний Кукушкин занимает 89-е место, а 17-летний Де Минаур идет на 348-й строчке. До сегодняшнего дня теннисисты не встречались друг с другом.

Турнир в Брисбене имеет серию ATP 250, то есть его победителю начисляется 250 очков. Призовой фонд соревнования составляет 439 тысячи долларов. Основная часть турнира стартует 1 января и продлится шесть дней.

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