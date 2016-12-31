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31 декабря 2016, 9:14 | Теннис | ТАСС

Королева Великобритании посвятила в рыцари теннисиста Маррея и легкоатлета Фара

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари первую «ракетку» мира Энди Маррея и четырехкратного олимпийского чемпиона легкоатлета Мо Фара. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Маррей в 2016 году выиграл Уимблдонский турнир и золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в одиночном разряде, 29-летний теннисист занял первое место в итоговом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В активе Фара две золотые медали Игр-2016 — на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. метров, он стал первым британским легкоатлетом, которому удалось стать четырехкратным олимпийским чемпионом.

Также в рыцари был посвящен 11-кратный чемпион паралимпиад в конном спорте Ли Пирсон. Орден Британской империи был вручен тренеру Крису Коулману, под руководством которого сборная Уэльса дошла до полуфинала чемпионата Европы по футболу 2016 года.

Получатели наград в Великобритании выбираются специальным комитетом из кандидатур, предложенных правительством и общественностью.
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