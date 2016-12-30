Надаль обыграл Раонича и вышел в финал выставочного теннисного турнира в ОАЭ
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем Раоничем и вышел в финал выставочного турнира в
Абу-Даби (ОАЭ).
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Полуфинальный матч, прошедший в пятницу, продолжался 1 час 42 минуты и завершился победой Надаля со счетом 6:1, 3:6, 6:3.
В финале испанец встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Раонич поспорит в поединке за третье место с британцем Энди Марреем.
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