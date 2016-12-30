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https://sport.mail.ru/news/tennis/28310852/
30 декабря 2016, 20:15 | Теннис | Р-Спорт

Надаль обыграл Раонича и вышел в финал выставочного теннисного турнира в ОАЭ

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем Раоничем и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> одержал победу над канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span> и вышел в финал выставочного турнира в <nobr>Абу-Даби</nobr> (<span class=error>ОАЭ</span>). Увеличить
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Полуфинальный матч, прошедший в пятницу, продолжался 1 час 42 минуты и завершился победой Надаля со счетом 6:1, 3:6, 6:3.

В финале испанец встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Раонич поспорит в поединке за третье место с британцем Энди Марреем.
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