Роджер Федерер заявил, что не думает завершать карьеру и хочет поиграть еще 2−3 года
Бывшая первая ракетка мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще 2−3 года.
В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в
Впервые в 2017 году Федерер выйдет на корт в рамках Кубка Хопмана, который пройдет в австралийском Перте
«Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы и сейчас намерен поиграть еще
Федерер является обладателем 17 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
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