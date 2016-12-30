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https://sport.mail.ru/news/tennis/28310196/
30 декабря 2016, 19:13 | Теннис | Р-Спорт

Роджер Федерер заявил, что не думает завершать карьеру и хочет поиграть еще 2−3 года

Бывшая первая ракетка мирового рейтинга швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще 2−3 года.

В июле 35-летний Федерер заявил, что пропустит Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро и остаток сезона из-за реабилитации после операции на колене. Кроме Олимпиады Федерер пропустил Открытый чемпионат США и итоговый турнир ATP.

Впервые в 2017 году Федерер выйдет на корт в рамках Кубка Хопмана, который пройдет в австралийском Перте 1—7 января.

«Только когда вы меня спрашиваете, я начинаю думать об этом. Я не думаю, что это будет моя последняя поездка в Австралию. Я пропустил эти месяцы и сейчас намерен поиграть еще два-три года. Я думаю о долгосрочной перспективе», — цитирует швейцарца АП.

Федерер является обладателем 17 титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.
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