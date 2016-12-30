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https://sport.mail.ru/news/tennis/28303571/
30 декабря 2016, 10:50 | Теннис | БЕЛТА

Саснович вышла во второй круг квалификации турнира в Брисбене

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович вышла во второй квалификационный раунд теннисного турнира в австралийском Брисбене (призовой фонд — $890 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче первого круга Александра <span class=error>Саснович</span> (123-е место в мировом рейтинге) переиграла американскую теннисистку Ирину Фалькони (99) в двух сетах — 7:5 6:4. Встреча продолжалась 1 ч. 40 мин. Увеличить
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В матче первого круга Александра Саснович (123-е место в мировом рейтинге) переиграла американскую теннисистку Ирину Фалькони (99) в двух сетах — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 ч. 40 мин. Теперь Александра Саснович сыграет с еще одной американкой Эйшей Мухаммад (192), которая на старте выиграла у австралийки Джейми Форлис (423) — 6:4, 6:4. Чтобы выйти в число 32 участниц основной сетки турнира нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января.

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