Саснович вышла во второй круг квалификации турнира в Брисбене

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В матче первого круга Александра Саснович (123-е место в мировом рейтинге) переиграла американскую теннисистку Ирину Фалькони (99) в двух сетах — 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 ч. 40 мин. Теперь Александра Саснович сыграет с еще одной американкой Эйшей Мухаммад (192), которая на старте выиграла у австралийки Джейми Форлис (423) — 6:4, 6:4. Чтобы выйти в число 32 участниц основной сетки турнира нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января.