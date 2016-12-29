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https://sport.mail.ru/news/tennis/28301458/
29 декабря 2016, 23:38 | Теннис | GoTennis.ru

Рафаэль Надаль: Не думал, что буду играть так круто

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над чехом Томашем Бердыхом на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) и поделился ожиданиями от встречи с канадцем Милошем Раоничем.

Испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> прокомментировал победу над чехом <span class=error>Томашем</span> <span class=error>Бердыхом</span> на выставочном турнире в <nobr>Абу-Даби</nobr> (<span class=error>ОАЭ</span>) и поделился ожиданиями от встречи с канадцем <span class=error>Милошем</span> <span class=error>Раоничем</span>. Увеличить
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«Даже не думал, что буду играть так хорошо. Ведь это был первый за долгое время матч. Каждый день я усердно тренировался, чтобы вновь подняться на вершину, и рад, что эта работа начинает давать результат.

Не испытывал никаких проблем в матче с Бердыхом. Я хорошо оборонялся и уверенно пробивал с форхенда, — отметил Надаль.

«Раонич — очень опасный соперник, а сейчас он на подъёме, вышел на третью строчку рейтинга. Мне будет сложно справляться с его подачей», — цитирует Рафаэля издание Gulf News.
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