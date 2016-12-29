Рафаэль Надаль: Не думал, что буду играть так круто
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над чехом Томашем Бердыхом на выставочном турнире в
Абу-Даби (ОАЭ) и поделился ожиданиями от встречи с канадцем Милошем Раоничем.
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«Даже не думал, что буду играть так хорошо. Ведь это был первый за долгое время матч. Каждый день я усердно тренировался, чтобы вновь подняться на вершину, и рад, что эта работа начинает давать результат.
Не испытывал никаких проблем в матче с Бердыхом. Я хорошо оборонялся и уверенно пробивал с форхенда, — отметил Надаль.
«Раонич — очень опасный соперник, а сейчас он на подъёме, вышел на третью строчку рейтинга. Мне будет сложно справляться с его подачей», — цитирует Рафаэля издание Gulf News.
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