Энди Маррей: В прошлом году почти смог выиграть Australian Open
Британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от своего выступления на Открытом первенстве Австралии, которое состоится с 16 по 29 января.
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«Надеюсь
«Мне нужно изменить некоторые аспекты своей игры, которые скорее мешают, чем помогают. Позитивные эмоции от сезона-2016 помогут мне», — цитирует Энди издание Gulf News.
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