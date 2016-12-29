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https://sport.mail.ru/news/tennis/28301256/
29 декабря 2016, 22:58 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей: В прошлом году почти смог выиграть Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей поделился ожиданиями от своего выступления на Открытом первенстве Австралии, которое состоится с 16 по 29 января.

Британский теннисист <span class=error>Энди</span> <span class=error>Маррей</span> поделился ожиданиями от своего выступления на Открытом первенстве Австралии которое состоится с 16 по 29 января. Увеличить
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«Надеюсь наконец-то выиграть Australian Open, но понимаю, что победа мне не гарантирована. В прошлом году мне почти удалось добиться успеха — я действовал на очень высоком уровне», — отметил Маррей.

«Мне нужно изменить некоторые аспекты своей игры, которые скорее мешают, чем помогают. Позитивные эмоции от сезона-2016 помогут мне», — цитирует Энди издание Gulf News.
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