Энди Маррей: В прошлом году почти смог выиграть Australian Open

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«Надеюсь наконец-то выиграть Australian Open, но понимаю, что победа мне не гарантирована. В прошлом году мне почти удалось добиться успеха — я действовал на очень высоком уровне», — отметил Маррей.

«Мне нужно изменить некоторые аспекты своей игры, которые скорее мешают, чем помогают. Позитивные эмоции от сезона-2016 помогут мне», — цитирует Энди издание Gulf News.