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https://sport.mail.ru/news/tennis/28301248/
29 декабря 2016, 22:53 | Теннис | Чемпионат.com

Серена Уильямс выйдет замуж

Вторая ракетка мира, 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, который является одним из основателей социального новостного сайта Reddit, и ответила согласием.

Вторая ракетка мира 22-кратная победительница турниров серии Большого шлема американка Серена Уильямс получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна который является одним из основателей социального новостного сайта Reddit и ответила согласием. Увеличить
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«Я пришла домой немного поздно. Кто-то упаковал сумку для меня. И ждала карета. Пункт назначения: Рим. Меня привезли туда, где состоялась наша первая встреча. И теперь круг замкнулся. Именно за этим столиком мы познакомились. Он опустился на колено и произнёс четыре слова, а я ответила: «Да», — описала произошедшее с ней Серена на сайте Reddit.

35-летняя Серена и 33-летний Алексис начали встречаться осенью 2015 года.
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