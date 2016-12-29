Серена Уильямс выйдет замуж
Вторая ракетка мира, 22-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна, который является одним из основателей социального новостного сайта Reddit, и ответила согласием.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я пришла домой немного поздно.
35-летняя Серена и 33-летний Алексис начали встречаться осенью 2015 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter