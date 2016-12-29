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https://sport.mail.ru/news/tennis/28300111/
29 декабря 2016, 19:53 | Теннис | GoTennis.ru

Агент Стэна Вавринки помог Донне Векич получит wild card на турнир в Брисбене

Хорватская теннисистка Донна Векич стала обладательницей приглашения на турнир в австралийском городе Брисбен, который пройдёт с 1 по 7 января.

Хорватская теннисистка Донна <span class=error>Векич</span> стала обладательницей приглашения на турнир в австралийском городе <span class=error>Брисбен</span> который пройдёт с 1 по 7 января. Увеличить
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Изначально Векич не значилась в списке участниц соревнований Brisbane International, но, по версии издания FOX Sports, агент швейцарца Стэна Вавринки Лоренс Франкопан договорился о wild card для Донны.

Напомним, что сам Стэн также начнёт сезон на турнире в австралийском Брисбене.

По информации FOX Sports, теперь Франкопан должен устроить одну австралийскую теннисистку на какие-либо соревнования, которые организовывает его компания Star Wing.
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