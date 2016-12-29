Агент Стэна Вавринки помог Донне Векич получит wild card на турнир в Брисбене
Хорватская теннисистка Донна Векич стала обладательницей приглашения на турнир в австралийском городе Брисбен, который пройдёт с 1 по 7 января.
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Изначально Векич не значилась в списке участниц соревнований Brisbane International, но, по версии издания FOX Sports, агент швейцарца Стэна Вавринки Лоренс Франкопан договорился о wild card для Донны.
Напомним, что сам Стэн также начнёт сезон на турнире в австралийском Брисбене.
По информации FOX Sports, теперь Франкопан должен устроить одну австралийскую теннисистку на
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