Агент Стэна Вавринки помог Донне Векич получит wild card на турнир в Брисбене

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Изначально Векич не значилась в списке участниц соревнований Brisbane International, но, по версии издания FOX Sports, агент швейцарца Стэна Вавринки Лоренс Франкопан договорился о wild card для Донны.

Напомним, что сам Стэн также начнёт сезон на турнире в австралийском Брисбене.