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29 декабря 2016, 19:40 | Теннис | GoTennis.ru

Петра Квитова: Использую образовавшееся свободное время с умом

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о том, чем она занимается в период восстановления после операции на левой руке.

Чешская теннисистка Петра <span class=error>Квитова</span> рассказала о том чем она занимается в период восстановления после операции на левой руке. Увеличить
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«Я стараюсь использовать образовавшееся свободное время с умом. Сегодня, например, решила научиться играть в шахматы вместе со своим тренером Жиркой », — написала Квитова в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что на Петру было совершено нападение в её доме, в результате чего она получила травму руки и вынуждена была лечь на операционный стол.
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