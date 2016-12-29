Петра Квитова: Использую образовавшееся свободное время с умом

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«Я стараюсь использовать образовавшееся свободное время с умом. Сегодня, например, решила научиться играть в шахматы вместе со своим тренером Жиркой », — написала Квитова в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Напомним, что на Петру было совершено нападение в её доме, в результате чего она получила травму руки и вынуждена была лечь на операционный стол.