Петра Квитова: Использую образовавшееся свободное время с умом
Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о том, чем она занимается в период восстановления после операции на левой руке.
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«Я стараюсь использовать образовавшееся свободное время с умом. Сегодня, например, решила научиться играть в шахматы вместе со своим тренером Жиркой », — написала Квитова в своём микроблоге на сервисе Twitter.
Напомним, что на Петру было совершено нападение в её доме, в результате чего она получила травму руки и вынуждена была лечь на операционный стол.
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