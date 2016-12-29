Абу-Даби. Рафаэль Надаль отдал Томашу Бердыху лишь четыре гейма
Девятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, переиграл чеха Томаша Бердыха, расположившегося на десятой позиции мировой табели о рангах, на выставочном турнире в
Абу-Даби (ОАЭ).
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Испанец нанёс чешскому спортсмену поражение в двух партиях — 6/0, 6/4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.
Напомним, что прежде сегодня на выставочных соревнованиях Mubadala World Tennis Championship Давид Гоффин победил
В полуфинале турнира Надаль сразится с канадцем Милошем Раоничем.
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