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https://sport.mail.ru/news/tennis/28300004/
29 декабря 2016, 19:39 | Теннис | GoTennis.ru

Абу-Даби. Рафаэль Надаль отдал Томашу Бердыху лишь четыре гейма

Девятая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, переиграл чеха Томаша Бердыха, расположившегося на десятой позиции мировой табели о рангах, на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Девятая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль <span class=error>Надаль</span> переиграл чеха <span class=error>Томаша</span> <span class=error>Бердыха</span> расположившегося на десятой позиции мировой табели о рангах на выставочном турнире в <nobr>Абу-Даби</nobr> (<span class=error>ОАЭ</span>). Увеличить
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Испанец нанёс чешскому спортсмену поражение в двух партиях — 6/0, 6/4. Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут.

Напомним, что прежде сегодня на выставочных соревнованиях Mubadala World Tennis Championship Давид Гоффин победил Жо-Вилфрида Цонга.

В полуфинале турнира Надаль сразится с канадцем Милошем Раоничем.
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