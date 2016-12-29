Серена Уильямс, Кербер, Маррей, Дель Потро и Джокович вошли в число лучших спортсменов года по версии журналистов
Международная ассоциация спортивной прессы опубликовала итоги голосования журналистов за лучшего спортсмена завершившегося сезона.
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Всего в голосовании приняли участие 382 журналиста из 110 стран. Среди теннисистов в список лучших атлетов вошли американка Серена Уильямс, немка Анжелик Кербер, серб Новак Джокович и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.
Лучшие спортсмены года по версии международная ассоциации спортивной прессы
Мужчины
1. Усэйн Болт (бег)
2. Майкл Фелпс (плавание)
3. Криштиану Роналду (футбол)
4. Энди Маррей
5. Нико Росберг («Формула-1»)
6. Лионель Месси (футбол)
7. ЛеБрон Джеймс (баскетбол)
8. Новак Джокович
9. Мо Фара (бег)
10. Хуан Мартин Дель Потро
Женщины
1. Симоне Байлз (гимнастика)
2. Катинка Хоссу (плавание)
3. Серена Уильямс
4. Кэтлин Ледеки (плавание)
5. Алмаз Аяна (бег)
6. Анжелик Кербер
7. Гензебе Дибаба (Эбег)
8. Эллисон Феликс (бег)
9. Лора Тротт (велотрек)
10. Лара Гут (лыжи).
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