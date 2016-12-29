Мэтт Кронин: Конечно, Иванович могла снова завоевать трофей на «Шлеме»
Американский теннисный эксперт Мэтт Кронин прокомментировал тот факт, что сербка Ана Иванович завершила карьеру.
«Для меня Ана входило в число самых приятных людей в мире. Конечно, она продолжала играть на очень высоком уровне и могла снова выиграть “мэйджор”. Но это не важно, потому что она продолжит улыбаться. Этого достаточно», — написал Кронин в своём твиттере.
Напомним, что Иванович стала чемпионкой Открытого первенства Франции в 2008 году.
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