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https://sport.mail.ru/news/tennis/28299188/
29 декабря 2016, 18:09 | Теннис | GoTennis.ru

Мэтт Кронин: Конечно, Иванович могла снова завоевать трофей на «Шлеме»

Американский теннисный эксперт Мэтт Кронин прокомментировал тот факт, что сербка Ана Иванович завершила карьеру.

«Для меня Ана входило в число самых приятных людей в мире. Конечно, она продолжала играть на очень высоком уровне и могла снова выиграть “мэйджор”. Но это не важно, потому что она продолжит улыбаться. Этого достаточно», — написал Кронин в своём твиттере.

Напомним, что Иванович стала чемпионкой Открытого первенства Франции в 2008 году.
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