Мэтт Кронин: Конечно, Иванович могла снова завоевать трофей на «Шлеме»

«Для меня Ана входило в число самых приятных людей в мире. Конечно, она продолжала играть на очень высоком уровне и могла снова выиграть “мэйджор”. Но это не важно, потому что она продолжит улыбаться. Этого достаточно», — написал Кронин в своём твиттере.

Напомним, что Иванович стала чемпионкой Открытого первенства Франции в 2008 году.