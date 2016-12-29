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29 декабря 2016, 16:13 | Теннис | Чемпионат.com

Потапова, Мыскина, Душевина станут гостями Рождественского турнира U14 в Химках

В академии Александра Островского в Химках пройдёт теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет.

1 января в 18:30 состоится официальная церемония открытия, в программе которой пройдёт парад участников и выступление гимнасток из проекта Project Hollywood, а также битбокс-интерактив от Ивана Траоре.

Одно из нововведений турнира — декоративное световое оформление центрального корта. Проекции будут отображаться на центральном корте во время выхода теннисистов на корт и в перерывах матчей.

5 января в 16:30 состоится шоу-матч с участием лучшей юниорки по итогам текущего 2016 года, победительницы юниорского Уимблдона 2016 Анастасии Потаповой, а также полуфиналистки двух турниров «Большого шлема» в миксте, победительницы трёх турниров WTA, обладательницы Кубка Федерации в составе сборной России Веры Душевиной.

7 января почётным гостем соревнований станет победительница открытого чемпионата Франции 2004 года Анастасия Мыскина. Она примет участие в церемонии закрытия.
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