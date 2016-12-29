Потапова, Мыскина, Душевина станут гостями Рождественского турнира U14 в Химках
В академии Александра Островского в Химках пройдёт теннисный турнир O1 Properties Christmas Cup 2017 среди игроков до 14 лет.
1 января в 18:30 состоится официальная церемония открытия, в программе которой пройдёт парад участников и выступление гимнасток из проекта Project Hollywood, а также
Одно из нововведений турнира — декоративное световое оформление центрального корта. Проекции будут отображаться на центральном корте во время выхода теннисистов на корт и в перерывах матчей.
5 января в 16:30 состоится
7 января почётным гостем соревнований станет победительница открытого чемпионата Франции 2004 года Анастасия Мыскина. Она примет участие в церемонии закрытия.
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