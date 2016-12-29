Потапова, Мыскина, Душевина станут гостями Рождественского турнира U14 в Химках

1 января в 18:30 состоится официальная церемония открытия, в программе которой пройдёт парад участников и выступление гимнасток из проекта Project Hollywood, а также битбокс-интерактив от Ивана Траоре.



Одно из нововведений турнира — декоративное световое оформление центрального корта. Проекции будут отображаться на центральном корте во время выхода теннисистов на корт и в перерывах матчей.



5 января в 16:30 состоится шоу-матч с участием лучшей юниорки по итогам текущего 2016 года, победительницы юниорского Уимблдона 2016 Анастасии Потаповой, а также полуфиналистки двух турниров «Большого шлема» в миксте, победительницы трёх турниров WTA, обладательницы Кубка Федерации в составе сборной России Веры Душевиной.

7 января почётным гостем соревнований станет победительница открытого чемпионата Франции 2004 года Анастасия Мыскина. Она примет участие в церемонии закрытия.