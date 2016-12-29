Белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет на турнире в австралийском Брисбене
29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый теннисный сезон по традиции стартует турнирами в странах восточного полушария — Австралии, Новой Зеландии и Китае. Эти состязания предваряют первый в сезоне турнир серии «Большого шлема» — Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Первой из белорусских теннисисток очередной сезон откроет Александра Саснович, которая занимает 123-е место в мировом рейтинге. В стартовом поединке квалификационных соревнований в австралийском Брисбене (призовой фонд — $890 тыс.) белоруска сыграет с американской теннисисткой Ириной Фалькони (98-й номер рейтинга WTA). В случае успеха Александра Саснович во втором раунде квалификации встретится с победительницей матча между австралийкой Джейми Форлис (423) и американкой Эйшей Мухаммад (192). Чтобы пробиться в число 32 участниц основной сетки турнира нужно преодолеть три квалификационных барьера.
Основные встречи на открытых хардовых кортах Брисбена начнутся в первый день 2017 года, а победитель определится 7 января. В прошлом сезоне триумфатором этих состязаний стала лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко, обыгравшая в решающем поединке немку Ангелику Кербер, которая сейчас возглавляет мировой рейтинг. В 2009 году Азаренко также выиграла турнир в Брисбене, победив в финале француженку Марион Бартоли. В этом сезоне Виктория Азаренко не приехала в Австралию по уважительной и радостной причине — 20 декабря у нее родился сын. Виктория пообещала своим болельщикам, что вернется в Брисбен в начале 2018 года.
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