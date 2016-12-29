Иванович: Может, после первых успехов мне была нужна более опытная команда

Бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде. В 2008 году Ана стала победительницей «Ролан Гаррос».



«Поначалу я просто была девушкой, которая наслаждается игрой и не думает о последствиях. Со временем ты узнаёшь, что такое “давление”, “ожидания”. Прежде всего — свои ожидания. В этот момент я перестала играть свободно. Оглядываясь назад, я думаю, в этом всё дело.



Думаю, никто никогда не готов к успеху, но, может, мне нужна была более опытная команда, которая помогла бы справиться с новым давлением. Но вся эта ситуация помогла мне стать тем человеком, которым я сейчас являюсь. Я переживала спады и взлёты и знаю, что могу всё это пережить. Это придаёт мне сил», — цитирует Иванович WTA Insider.