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https://sport.mail.ru/news/tennis/28294794/
29 декабря 2016, 13:22 | Теннис | Чемпионат.com

Иванович: Может, после первых успехов мне была нужна более опытная команда

Сербка Ана Иванович, 28 декабря объявившая о завершении карьеры, призналась, что после первых успехов не смогла справиться с давлением.

Бывшая первая ракетка мира выиграла 15 турниров WTA в одиночном разряде. В 2008 году Ана стала победительницей «Ролан Гаррос».

«Поначалу я просто была девушкой, которая наслаждается игрой и не думает о последствиях. Со временем ты узнаёшь, что такое “давление”, “ожидания”. Прежде всего — свои ожидания. В этот момент я перестала играть свободно. Оглядываясь назад, я думаю, в этом всё дело.

Думаю, никто никогда не готов к успеху, но, может, мне нужна была более опытная команда, которая помогла бы справиться с новым давлением. Но вся эта ситуация помогла мне стать тем человеком, которым я сейчас являюсь. Я переживала спады и взлёты и знаю, что могу всё это пережить. Это придаёт мне сил», — цитирует Иванович WTA Insider.
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