Жереми Шарди начал сотрудничество с Николя Эскюде
69-я ракетка мира, француз Жереми Шарди, начал работать с новым наставником Николя Эскюде.
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Ранее 40-летний французский специалист уже работал с такими теннисистами, как
Напомним, что в 2016 году Шарди не выиграл ни одного турнира ATP. Последним стартом сезона, в котором он принял участие стал Открытый чемпионат США, где француз проиграл болгарину Григору Димитрову во втором круге.
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