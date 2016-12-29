Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28293250/
29 декабря 2016, 11:18 | Теннис | GoTennis.ru

Жереми Шарди начал сотрудничество с Николя Эскюде

69-я ракетка мира, француз Жереми Шарди, начал работать с новым наставником Николя Эскюде.

69-я ракетка мира француз <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Шарди</span> начал работать с новым наставником <span class=error>Николя</span> <span class=error>Эскюде</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее 40-летний французский специалист уже работал с такими теннисистами, как Жо-Вилфрид Цонга и Николя Маю.

Напомним, что в 2016 году Шарди не выиграл ни одного турнира ATP. Последним стартом сезона, в котором он принял участие стал Открытый чемпионат США, где француз проиграл болгарину Григору Димитрову во втором круге.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Карла Суарес Наварро снялась с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

Карла Суарес Наварро снялась с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

12-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, отказалась от участия в турнире в Брисбене. Причиной такого решения стала боль в правой руке, которая мешает спортсменке тренироваться и подавать в полную силу.
Еще 7 новостей  Все новости
29 декабря

Жереми Шарди начал сотрудничество с Николя Эскюде

Карла Суарес Наварро снялась с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

Сегодня день рождения у Кеи Нишикори!