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https://sport.mail.ru/news/tennis/28292826/
29 декабря 2016, 11:08 | Теннис | GoTennis.ru

Карла Суарес Наварро снялась с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open

12-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, отказалась от участия в турнире в Брисбене. Причиной такого решения стала боль в правой руке, которая мешает спортсменке тренироваться и подавать в полную силу.

12-я ракетка мира испанка Карла <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> отказалась от участия в турнире в Брисбене. Причиной такого решения стала боль в правой руке которая мешает спортсменке тренироваться и подавать в полную силу. Увеличить
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Возможно, 28-летней Суарес Наварро также придётся пропустить соревнования в Сиднее и Открытый чемпионат Австралии, чтобы полностью восстановиться. В этом случае она потеряет 320 рейтинговых очков.
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