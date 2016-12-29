Карла Суарес Наварро снялась с турнира в Брисбене и может пропустить Australian Open
12-я ракетка мира, испанка Карла Суарес Наварро, отказалась от участия в турнире в Брисбене. Причиной такого решения стала боль в правой руке, которая мешает спортсменке тренироваться и подавать в полную силу.
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Возможно, 28-летней Суарес Наварро также придётся пропустить соревнования в Сиднее и Открытый чемпионат Австралии, чтобы полностью восстановиться. В этом случае она потеряет 320 рейтинговых очков.
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