Роджер Федерер проведёт открытую тренировку в Перте
Экс-первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, уже прибыл в Перт, где вместе с Белиндой Бенчич примет участие в Кубке Хопмана.
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В четверг, 29 декабря, он проведёт открытую тренировку для всех желающих. Вход на корт будет открыт в 11:30 (по московскому времени), а сам спортсмен выйдет на него в 12:00.
Напомним, что свой первый матч в Кубке Хопмана Федерер проведёт в понедельник, 2 января, в котором сыграет с теннисистами из Великобритании.
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