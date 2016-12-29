Роджер Федерер проведёт открытую тренировку в Перте

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В четверг, 29 декабря, он проведёт открытую тренировку для всех желающих. Вход на корт будет открыт в 11:30 (по московскому времени), а сам спортсмен выйдет на него в 12:00.

Напомним, что свой первый матч в Кубке Хопмана Федерер проведёт в понедельник, 2 января, в котором сыграет с теннисистами из Великобритании.