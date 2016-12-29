Экс-первая ракетка мира Ана Иванович объявила о завершении карьеры в 29 лет

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О своем решении 29-летняя теннисистка заявила в видеообращении к болельщикам на своей странице в Facebook. В сентябре она досрочно завершила сезон, отметив, что не может играть в полную силу из-за рецидивов травмы запястья и необходимости операции на пальце ноги.

«Я приняла решение завершить профессиональную карьеру. Это было трудное решение, но в то же время есть и много поводов для радости. Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала “Ролан Гаррос”, выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии», — сказала Иванович.

«В последнее время меня преследовали травмы, а я хотела бы выступать только на 100% возможностей. К сожалению, это я больше не могу делать, так что пришло время двигаться дальше. Я стану послом спорта и здорового образа жизни, также хотела бы попробовать себя в бизнесе, в области красоты и моды. Также у меня будет больше времени для своей работы в UNICEF», — добавила теннисистка.

В 2008 году Иванович вышла в финал Australian Open, выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису, а в июне возглавляла рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA). Всего на счету теннисистки 15 титулов WTA в одиночном разряде. Летом нынешнего года теннисистка вышла замуж за знаменитого немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.