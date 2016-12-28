Шамиль Тарпищев: Триумф Весниной и Макаровой в Рио — значимое достижение для нашего тенниса
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, что для него стало главным событием 2016 года.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Это, конечно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх в
Также я бы отметил выступление в Бразилии 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала соревнований в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своих первых Олимпийских играх, — приводит слова Шамиля Анвяровича издание «Известия».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter