Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/28287400/
28 декабря 2016, 18:01 | Теннис | GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: Триумф Весниной и Макаровой в Рио — значимое достижение для нашего тенниса

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, что для него стало главным событием 2016 года.

Президент Федерации тенниса России <span class=error>Шамиль</span> Тарпищев рассказал о том что для него стало главным событием 2016 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это, конечно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Они провели удивительный турнир, показали игру экстра-класса, не уступив оппонентам ни одного сета. Они выиграли очень уверенно, в том числе и в финальном матче у лидеров парного рейтинга WTA, индианки Сании Мирзы и швейцарки Мартины Хингис. Это значимое достижение для российского тенниса и всего нашего спорта. Всё-таки эта первая победа нашего дуэта в истории Олимпиад.

Также я бы отметил выступление в Бразилии 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала соревнований в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своих первых Олимпийских играх, — приводит слова Шамиля Анвяровича издание «Известия».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Чемпионки ОИ-2016 по теннису Веснина и Макарова награждены орденами Дружбы

Чемпионки ОИ-2016 по теннису Веснина и Макарова награждены орденами Дружбы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков вручил ордена Дружбы олимпийским чемпионкам Игр-2016 по теннису в парном разряде Елене Весниной и Екатерине Макаровой. Об этом сообщается на сайте Министерства спорта.
Еще 1 новость  Все новости
28 декабря

Дарья Гаврилова: Будем стараться защитить титул на соревнованиях в Перте

Ксения Ласкутова завершила выступление на турнире ITF в Марокко

Шамиль Тарпищев: Триумф Весниной и Макаровой в Рио - значимое достижение для нашего тенниса