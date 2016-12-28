Шамиль Тарпищев: Триумф Весниной и Макаровой в Рио - значимое достижение для нашего тенниса

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«Это, конечно, золото Елены Весниной и Екатерины Макаровой на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Они провели удивительный турнир, показали игру экстра-класса, не уступив оппонентам ни одного сета. Они выиграли очень уверенно, в том числе и в финальном матче у лидеров парного рейтинга WTA, индианки Сании Мирзы и швейцарки Мартины Хингис. Это значимое достижение для российского тенниса и всего нашего спорта. Всё-таки эта первая победа нашего дуэта в истории Олимпиад.

Также я бы отметил выступление в Бразилии 19-летней Даши Касаткиной. Она дошла до четвертьфинала соревнований в одиночном и парном разрядах. Ей немного не хватило везения, она вполне могла взять медаль на своих первых Олимпийских играх, — приводит слова Шамиля Анвяровича издание «Известия».