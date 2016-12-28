Ольга Дорошина вышла в четвертьфинал соревнований ITF в Гонконге
22-летняя российская теннисистка Ольга Дорошина стала участницей ¼ финала турнира серии ITF в Гонконге, обыграв во втором круге соревнований 20-летнюю хозяйку кортов Юдис
Вонг-Конг, — 6/4, 6/0.
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Матч длился 1 час 20 минут. За это время Ольга, 326-я ракетка мира, записала в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре
В следующей стадии соревнований в Гонконге представительница России сыграет с японкой Чихиро Мурамацу.
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