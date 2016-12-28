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28 декабря 2016, 17:49 | Теннис | GoTennis.ru

Ольга Дорошина вышла в четвертьфинал соревнований ITF в Гонконге

22-летняя российская теннисистка Ольга Дорошина стала участницей ¼ финала турнира серии ITF в Гонконге, обыграв во втором круге соревнований 20-летнюю хозяйку кортов Юдис Вонг-Конг, — 6/4, 6/0.

22-летняя российская теннисистка Ольга <span class=error>Дорошина</span> стала участницей ¼ финала турнира серии ITF в Гонконге обыграв во втором круге соревнований 20-летнюю хозяйку кортов <span class=error>Юдис</span> <nobr>Вонг-Конг</nobr> — 6/4 6/0. Увеличить
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Матч длился 1 час 20 минут. За это время Ольга, 326-я ракетка мира, записала в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как её оппонентка ни разу не подавала навылет, но один раз ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Гонконге представительница России сыграет с японкой Чихиро Мурамацу.
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