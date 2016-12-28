Ольга Дорошина вышла в четвертьфинал соревнований ITF в Гонконге

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Матч длился 1 час 20 минут. За это время Ольга, 326-я ракетка мира, записала в свой актив три эйса и одну двойную ошибку, реализовав четыре брейк-пойнта, тогда как её оппонентка ни разу не подавала навылет, но один раз ошиблась при подаче. Прежде спортсменки друг с другом не встречались.

В следующей стадии соревнований в Гонконге представительница России сыграет с японкой Чихиро Мурамацу.