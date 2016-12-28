Мартина Хингис посетила матч Кубка Шпенглера по хоккею

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При этом спортсменке удалось не только посмотреть игру, но и сфотографироваться с хоккейной клюшкой.

Недавно 36-летняя Хингис рассказала о самых ярких моментах уходящего года.