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28 декабря 2016, 15:54 | Теннис | GoTennis.ru

Мартина Хингис посетила матч Кубка Шпенглера по хоккею

Экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис, посетила матч Кубка Шпенглера по хоккею, в рамках которого играли чешский «Маунтфилд» и швейцарский «Давос». Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Facebook.

<nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира швейцарка <span class=error>Мартина</span> <span class=error>Хингис</span> посетила матч Кубка Шпенглера по хоккею в рамках которого играли чешский Маунтфилд и швейцарский <span class=error>Давос</span>. Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Facebook. Увеличить
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При этом спортсменке удалось не только посмотреть игру, но и сфотографироваться с хоккейной клюшкой.

Недавно 36-летняя Хингис рассказала о самых ярких моментах уходящего года.
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