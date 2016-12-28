Мартина Хингис посетила матч Кубка Шпенглера по хоккею
Экс-первая ракетка мира, швейцарка Мартина Хингис, посетила матч Кубка Шпенглера по хоккею, в рамках которого играли чешский «Маунтфилд» и швейцарский «Давос». Об этом теннисистка сообщила на своей странице в Facebook.
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Видимо, что-то случилось...
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При этом спортсменке удалось не только посмотреть игру, но и сфотографироваться с хоккейной клюшкой.
Недавно 36-летняя Хингис рассказала о самых ярких моментах уходящего года.
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