Игры состоятся 11—12 февраля на кортах УСЗ «Дружба».



В апреле сборная России уступила команде Беларуси в стыковом матче за выход в элитный дивизион Кубка Федерации со счётом 2:3.



С командой Тайваня россиянки сыграют впервые с 1985 года.