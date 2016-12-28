Стартовала продажа билетов на матч Кубка Федерации Россия — Тайвань
Стартовала продажа билетов на матч стартового раунда второй Мировой группы Кубка Федерации 2017 года между сборными России и Тайбэя, сообщает
пресс-служба Федерации тенниса России.
Игры состоятся
В апреле сборная России уступила команде Беларуси в стыковом матче за выход в элитный дивизион Кубка Федерации со счётом 2:3.
С командой Тайваня россиянки сыграют впервые с 1985 года.
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